Julia Bos uit Zeewolde is een survivor: met zaklamp voor de spiegel tijdens derde stroomstoring binnen twee maand

Inwoners van Zeewolde, Lelystad en Almere hulden zich vanmorgen in duisternis. Een stroomstoring was de oorzaak dat zo'n 9600 mensen vanaf een uur of zes in het donker zaten. De monteur had het rond 7.30 uur voor elkaar om iedereen weer van spanning te voorzien.

Het is niet de eerste keer dat dit deel van Flevoland wordt getroffen door een haperende stroomvoorziening. In januari en eerder deze maand was het ook al raak. Een rat was toen de boosdoener. Dat dier bijt niet in de kabels, maar wurmt zich in de schakelinstallatie, waardoor kortsluiting ontstaat.