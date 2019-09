Justitie wil Walibi voor de rechter na ‘gruwel-ongeval’ op kartbaan met 13-jarig meisje

Politie zoekt brandstich­ters sloopwo­ning en dixi op Urk

16:39 De brand, afgelopen weekeinde in een leegstaand huis op Urk is waarschijnlijk aangestoken. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen van deze brand en die in een mobiel toilet in dezelfde nacht. Ook hier was vermoedelijk sprake van brandstichting.