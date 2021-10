KAART | IJsselland is niet eens de ‘slechtste’ wat betreft corona, verschillen tussen plaatsen zijn groot

CHECK JOUW GEMEENTEDe forse stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in IJsselland heeft de laatste 48 uur niet verder doorgezet. Maar van een daling is ook nog geen sprake: het aantal blijft hoger dan gemiddeld in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland is er wel opnieuw een hoger aantal dan een dag eerder.

Sinds begin oktober is het aantal positieve testuitslagen per dag in de veiligheidsregio IJselland verdrievoudigd. Woensdag, donderdag en afgelopen etmaal lag het op 180 of meer. Dat komt neer op 34,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Landelijk ligt die waarde op 21,4. IJsselland is trouwens niet meer het slechtste jongetje van de klas; Gelderland Midden en Zuid-Holland Zuid komen nog hoger uit.

In Noord- en Oost-Gelderland is de verhouding 26,1 besmettingen per 100.000 mensen, Flevoland komt op 24,1.

In het verspreidingsgebied van de Stentor was er afgelopen etmaal niet één gemeente zonder positieve coronatest. Wel zijn de verschillen opnieuw groot. Zo kenden Lochem en Heerde maar één officiële besmetting, Dronten 2. Ook Deventer scoort, zeker vergeleken met andere steden, goed met ‘slechts’ 9 besmettingen (8,9 per 100.000 inwoners).

De grotere getallen zijn te vinden op de Veluwe en in de Kop van Overijssel. Het aantal positieve testuitslagen in Zwartewaterland loopt stevig op. Waren het er maandag nog 11, in het afgelopen etmaal kwam het uit op 26. Afgezet naar de omvang van de bevoking komt Zwartewaterland op een hoog percentage. Alleen in Gennep en buurgemeente Staphorst zijn er verhoudingsgewijs nog meer besmettingen. Waarbij Staphorst vandaag exact hetzelfde aantal positieve test noteert als het voorgaande etmaal: 53.

Ook in Raalte is de meerdaagse trend behoorlijk oplopend. Van 10 op dinsdag naar 22 gemelde besmettingen vandaag. Apeldoorn ging in dezelfde periode van 24 naar 77 geregistreerde besmettingen per etmaal. Nunspeet van 4 naar 19.

Opvallend daarbij is dat Raalte een hoog percentage volledig gevaccineerden kent: 91 procent van de inwoners van 18 jaar of ouder valt in die categorie. In Apeldoorn (81 procent) en Nunspeet (70 procent) ligt dat duidelijk lager.

Landelijk

Het landelijk beeld laat opnieuw oplopende waardes zien. In het afgelopen etmaal is bij 3736 mensen vastgesteld dat ze covid-19 hebben opgelopen. Een maand geleden waren dat er 1400 in 24 uur minder.

Er zijn vandaag 6 overlijdens als gevolg van corona gemeld. De ziekenhuizen registreerden 45 nieuwe opnames van corona-patiënten. Tien mensen zijn op de intensive care beland.

