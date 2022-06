Kabinet blokkeert komst enorm datacentrum van Facebook naar Zeewolde

Het Rijk gaat de grond in Zeewolde waarop het veelbesproken datacentrum zou komen nog niet verkopen. Meta, het moederbedrijf van Facebook, voldoet nog niet aan de gestelde voorwaarden. ,,Dan is ook de boodschap aan Zeewolde: dan wordt de grond nog niet verkocht”, zegt minister Hugo de Jonge.

De minister gaat hierover in gesprek met de gemeente Zeewolde. ,,We weten ook dat de politieke situatie in Zeewolde natuurlijk is veranderd”, benadrukt hij. Partijen die zich hadden verzet tegen de komst van het datacentrum boekten een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Of het datacentrum nu officieel van de baan is, is nog niet duidelijk.

Onderzoeksorganisatie TNO had kritisch naar de voorwaarden gekeken, en aan een deel van de voorwaarden wordt niet voldaan, aldus De Jonge. “Dan gaat het om de manier waarop de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp, het gaat over eisen aan duurzaamheid en energie.”

Reacties Meta en gemeente

De gemeente Zeewolde laat in een eerste reactie weten dat het kennis heeft genomen van de brief van de minister en de bijbehorende conceptrapportage van het RVB (Rijksvastgoedbedrijf, red.). Het college gaat nu eerst de inhoud bestuderen en komt op een later moment met een reactie.

Meta wil niet reageren op het besluit om de grond niet te verkopen. Woordvoerder Tineke Meijerman zegt dat het besluit bekend is. ,,We hebben hier geen reactie op.’’

Volledig scherm Of het datacentrum nu officieel van de baan is, is nog niet duidelijk. Onderzoeksorganisatie TNO had kritisch naar de voorwaarden gekeken, en aan een deel van de voorwaarden wordt niet voldaan. © Foto Freddy Schinkel

,,Dat is een mooi bericht’', zegt Erik van de Beld van de ChristenUnie in Zeewolde. Hij was vorig jaar de eerste die in de politieke arena zijn twijfels uitte over de mogelijke komst van het datacenter. ,,Het verbaast me niet. Meta zal niet willen voldoen aan bepaalde voorwaarden.’' Daarmee doelt hij onder andere op het dubbelgebruik van grond en gebouwen voor het plaatsen van zonnepanelen.’' Als de grond niet wordt verkocht kan er ook geen datacenter komen, constateert hij.

Protest tegen datacenter

Tegen de komst van het datacenter wordt al lang geprotesteerd. Meta wil het centrum, waar enorme computerservers moeten komen te staan, gebruiken voor de opslag van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van de miljarden Facebook-gebruikers. Daar is jaarlijks net zo veel energie voor nodig als 460.000 huishoudens normaal gebruiken.

De gemeente Zeewolde wilde het centrum destijds heel graag binnenhalen. Daarvoor zijn al allerlei procedures doorlopen. Alleen is de grond waarop het centrum moet komen deels in handen van het Rijk. En het kabinet was minder happig. Het wil die grond alleen verkopen als het centrum voldoet aan een strenge voorwaarden. Zo moeten dak en gevel voorzien worden van zonnepanelen en moeten de servers ‘zo veel mogelijk’ gekoeld worden met regenwater in plaats van drinkwater. Onderzoeksbureau TNO heeft het ontwerp van het gebouw beoordeeld op die eisen.

Hoe nu verder?

De Jonge gaat nu in gesprek met de gemeente Zeewolde over hoe het verder moet. Het kan nog zijn dat de gemeente de grond formeel onteigend, waardoor de bouw alsnog kan doorgaan. Maar sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is een meerderheid van de raad in de gemeente tegen de komst van het datacentrum. De kans dat het er ooit nog komt, lijkt dan ook nihil. Overigens heeft Meta onlangs al laten weten de plannen door alle weerstand die ze oproepen ‘op pauze’ te zetten.

Het kabinet wil een rem zetten op de komst van nieuwe zogeheten hyperscaledatacentra. De Jonge: ,,Die vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie. Nederland is zo klein en schaarste zo groot, dat we niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan.’’ Een uitzondering komt er voor twee plekken: Hollandse Kroon en Groningen.

