Kabinet stelt miljoenen extra beschikbaar voor varkensboeren die willen stoppen

Minister Schouten wil af van verbod op pulsvisse­rij en stapt naar Europees Hof: 'Dit is onrecht'

9 oktober Nederland heeft bij het Europees Hof van Justitie een verzoek ingediend om het verbod op pulsvisserij van tafel te krijgen. Volgens Minister Carola Schouten van Landbouw is dit verbod niet op de juiste manier tot stand gekomen, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Vissersbond, gevestigd op Urk, noemt de stap logisch en spreekt nog maar eens de irritatie en verbazing uit over het verbod.