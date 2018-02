Kafkaeske toestanden in het Flevolandse provinciehuis

Gedeputeerde Ad Meijer (SP) meldde zich aan het begin van de werkdag in Lelystad net alsof hij niet de avond ervoor ternauwernood een motie van wantrouwen van de drie coalitiepartners had overleefd.

Bijzonder

Even verderop in de bestuursvleugel zaten mede-gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66). Business as usual, zegt de provincie Flevoland. ,,Er is een bijzondere situatie ontstaan, maar het college gaat verder met het dagelijks bestuur van de provincie", laat Commissaris van de Koning Leen Verbeek in een schriftelijke reactie weten. Maar hoe is dat mogelijk als zowel de coalitiegenoten als de gedeputeerden publiekelijk hebben laten weten niet met gedeputeerde Ad Meijer verder te kunnen en willen?

Lijdend voorwerp

De bestuurder die woensdag het lijdend voorwerp was, is pas tien maanden in Flevolandse dienst. De SP zag in Meijer, die in zowel de gemeenteraad van Amersfoort als Provinciale Staten van Utrecht een reputatie genoot als debatkanon, de ideale opvolger van wijlen Arie Stuivenberg. Een week geleden zegden de coalitiepartners middels een persbericht het vertrouwen in Meijer op vanwege zijn hoekige en activistische bestuursstijl die niet bij Flevoland zou passen.

Kritiek

Tijdens een marathondebat van ruim zes uur lukte het VVD, het CDA en D66 niet om een meerderheid van de Flevolandse Staten achter hun motie van wantrouwen te krijgen. Veel van de oppositiepartijen beaamden dat er rond Meijer de nodige incidenten zijn geweest. En dat hij niet altijd even handig opereert. Maar de oppositie had vooral kritiek op de handelswijze van de coalitiegenoten. Dat woog, met uitzondering van ChristenUnie, zwaarder dan een wat minder gepolijste bestuursstijl.

Boven de partijen

En dus mag Meijer blijven. Tegen de zin van zijn collega's. Onduidelijk is wat dit voor de Flevolandse politiek betekent. Commissaris Leen Verbeek geeft aan in gesprek te gaan met het college. Hij vindt niet dat hem iets te verwijten valt. Als commissaris staat hij boven de partijen en speelt hij geen rol bij politieke meningsverschillen. Hoewel hij nu de gesprekken faciliteert, is het volgens hem aan de partijen om te bepalen hoe het nu verder moet.

Het antwoord op die laatste vraag is nog niet te geven. CDA-fractievoorzitter Chris Schotman was een van de indieners van de motie van wantrouwen. Zij laat via WhatsApp weten dat haar partij zich de komende tijd gaat beraden op de uitkomst van het debat.

Vertrouwen