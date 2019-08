Kamervragen over wegafsluitingen Markerwaarddijk

Hij mocht maar 25 km per uur, maar reed 117: politie pakt omgebouwde auto af van 17-jarige in Elburg

17:04 Een 17-jarige jongen uit 't Harde kan waarschijnlijk fluiten naar zijn MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid). De jongen reed gisteravond met 117 kilometer per uur over de Drontermeerdijk bij Elburg, terwijl zijn auto niet harder dan 25 kilometer per uur zou mogen rijden. De politie heeft de auto in beslag genomen.