Kampersluis nog niet open voor scheepvaart

De nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk hebben grote gevolgen voor wintersporters. Want hoewel Thore Gries uit Dronten (20) met zijn Janssen-vaccin in Nederland volledig gevaccineerd is, geldt dat vanaf januari niet meer wanneer hij als skileraar op vakantie wil. Hij en zijn moeder Ingeborg hebben de trip daarom geannuleerd.

10 november