Kan plan Drontense leraar de getroffen examenleerlingen in Maastricht helpen?

Wilde gedachte

Overdonderd

Onderwijshart

De Drontenaar wacht nu af wat er in Den Haag besloten wordt. Het is niet aan hem om contact te zoeken met de school in kwestie, meent hij. ,,Ik kan er wel naartoe rijden en zeggen 'zo doen we het', maar zo hoog zit ik niet in de boom. De deur staat open; als iemand vanuit het ministerie een beroep op me doet, dan kan dat. Ik ben dit vanuit mijn onderwijshart begonnen. En soms denk ik wel: oh jee, wat heb ik losgemaakt. Maar als we uiteindelijk die leerlingen kunnen helpen, is het alleen maar goed geweest.''



Minister Slob vindt het initiatief van Vegter ,,hartverwarmend'', vertelt zijn woordvoerder Sander van Dam. Of er ook gebruik van wordt gemaakt, moet nog worden bepaald. ,,We zijn nu eerst nog bezig helder te krijgen hoe we alle leerling in staat kunnen stellen een goed diploma te halen, waarmee ze echt voorbereid zijn op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Als deze aanpak daarbij helpt, zullen we daar zeker gebruik van maken.''