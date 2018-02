Kap esdoorns en berken om 'groen DNA' Emmeloord te behouden

Kenmerkende bomen

Bewoners van beide straten vonden zaterdag een brief van de gemeente op de deurmat, waarin de kap van de bomen voor deze week werd aangekondigd. Ze voelden zich door het nieuws overvallen, maar volgens Huisman kan het bericht niet uit de lucht zijn komen vallen. ,,In juni 2016 is hier voor het eerst over gesproken en in januari is tijdens een wijkbijeenkomst het plan nog eens aan omwonenden voorgelegd."

Gescheiden riool

Zoals op veel plekken in de Noordoostpolder legt de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aan op het moment dat het riool aan vervanging toe is. Door deze scheiding wordt het regen- en rioolwater uit elkaar gehouden. ,,Omdat we van een enkel naar een gescheiden systeem gaan, hebben we een bredere sleuf nodig. We hebben daarbij bewust voor de kant van de berken en de esdoorns gekozen. Ze hoeven niet per se gekapt, maar omdat we in de wortels gaan snijden, weten we dat ze er niet beter van worden. Daarom wordt het kap. Bijkomend voordeel is dat we bij de herinrichting van het gebied parkeerplaatsen kunnen aanleggen, maar dat was niet de aanleiding voor de bomenkap. De aanleiding is de vernieuwing van het riool."