Kas bij mbo-school in Emmeloord vat vlam

Een vissers­boot­je kapseist en een zeil klappert stuk, havenmees­ter van Urk is opgelucht: ‘Ging echt heftig’

Een vissersbootje gekapseisd en een paar gesneuvelde zeilen op een andere boot. Storm Eunice liet alles in de haven van Urk kraken in zijn voegen, maar kreeg het vissersdorp niet klein. ,,Het is eigenlijk heel goed verlopen. De storm was ontzettend heftig.’’

20 februari