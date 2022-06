Katholieke kerk in Rutten sluit, maar geloofsgemeenschap blijft bestaan: ‘Daar is geen gebouw voor nodig’

met video | poll De eland naar Nederland, moeten we daar blij mee zijn? ‘Het zijn geen lieverdjes’

De eland is vanuit Scandinavië onderweg naar Nederland, zeggen experts. De kans is groot dat het enorme dier al binnen tien jaar zelfstandig naar ons land is getrokken. Moeten we daar blij mee zijn? Boswachter Gerwin de Vries is sceptisch. ,,Nederland is te klein voor de eland. Ze lijken lief en aaibaar, maar het zijn geen lieverdjes.”

