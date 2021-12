Kerk in Dronten maakt digitale adventskalender: ‘geen chocolaatje maar elke dag een lichtpunt van hoop’

Karolien Zwerver is een van de dominees bij de kerk in Dronten. ‘God gaat met je mee op je weg, hij is jouw steun en toeverlaat. Hij helpt’ staat in het poëzie-album van haar moeder. ,,Een wens van mijn oma, geschreven in 1945, net na de Tweede Wereldoorlog.'' Het was een heftige tijd, hoorde ze van haar moeder. ,,Een gezin waar veel was gebeurd. Familie in het verzet, een oom die onder schot was genomen, Duitsers die jongens zoeken. En toch kon ze woorden schrijven van vertrouwen en hoop.’’