Ketelbrug voorlopig dicht voor scheepvaart

De oeververbinding waar de snelweg A6 over loopt tussen Noordoostpolder en het zuidelijke deel van Flevoland had zondag met een storing te kampen; de brug ging niet meer omlaag nadat een schip was gepasseerd. Dat duurde twee uur, met stevige files aan beide zijden van de brug tot gevolg. Rijkswaterstaat kon maandagmiddag nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de storing.

Duidelijk is wel dat scheepvaartverkeer -vooral zeilschepen met een mast van bijna 13 meter- de brug niet kunnen passeren. Politieke partijen in Flevoland trekken minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan het jasje over de haperende brug.

Storingen