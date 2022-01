Keuren voor verlengen rijbewijs in De Noord op Urk

Deze lezers kijken uit naar 2022! ‘Hoop dat ik kankervrij wordt verklaard’

Gelukkig nieuwjaar! Deze wens spreken miljarden mensen overal ter wereld uit. Er spreekt hoop uit deze twee woorden. Hoop op een betere wereld en een samenleving die geen last meer heeft van coronamaatregelen. Want we hebben weer een jaar achter ons liggen dat werd gedomineerd door corona. Veel mocht en kon niet.

1 januari