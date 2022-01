Kikkers, padden en salamanders; online lezing ‘poelen’ vanuit Lelystad

Gestommel in woning in Lelystad, maar drie inbrekers zijn snel gevlogen

Opengebroken auto's en een bewoner die drie inbrekers betrapt. In de nacht van zaterdag op zondag hebben inbrekers op verschillende plekken in Lelystad toegeslagen. Zowel in de Schoener als in de Jol was het ‘raak’.

10 januari