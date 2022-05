Kinderen uit Ens schrijven mee aan nieuwe roman over hekserij: ‘Oekraïne leert ons dat we niks zijn opgeschoten’

Video Verwarde Zeewolde­naar opgenomen in zorginstel­ling: ‘Stellen alles in het werk dat hij niet terugkeert’

De verwarde Zeewoldenaar die zich gisteren in zijn woning had verschanst en zou hebben gedreigd een explosief tot ontploffing te brengen, is opgenomen in een zorginstelling. Daar zal hij voorlopig blijven. Als het aan sociale verhuurder Woonpalet ligt, keert de man hoe dan ook niet terug in zijn huurwoning aan de Cumulus.

4 mei