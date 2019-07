Klankbordgroep Oostvaardersplassen als schakel tussen provincie en samenleving

video Na de mug en rups dient de volgende zomerplaag zich aan

11:16 Wespenbestrijders hebben de afgelopen weken overuren gemaakt in Oost-Nederland. De hausse aan wespennesten - dagelijks worden er alleen al in deze regio enkele honderden bestreden – komt vroeg in vergelijking met voorgaande jaren. De verwachting is dat het deze zomer helemaal een gekkenhuis wordt.