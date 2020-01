Knagende rat boosdoener bij grote stoomstoring die Flevolandse gezinnen in de kou zette

Slotenma­ker ineens omsingeld in Creil: ‘De politie kwam met donder en geweld de straat in’

10 januari Nietsvermoedend loopt slotenmaker Maarten van der Heijden (35) naar zijn auto. Het is vrijdagochtend, in zijn hand houdt hij een cilinderslot dat hij net uit een achterdeur gesloopt heeft op de Utrechtsestraat in Creil. Dagelijkse kost voor de monteur. Maar ineens scheurt een motoragent de hoek om, gevolgd door vijf politieauto’s. ,,Ik dacht: die komt vast voor mij.’’