KNRM: Onervaren watersporters moeten zich beter voorbereiden, onnodige risico's op meren in regio

Onervaren watersporters moeten zich goed voorbereiden op een tocht op de meren rondom Flevoland. Ook op het Veluwemeer en het Zwarte Meer komen watersporters vaak in de problemen. Daar waarschuwt de KNRM voor. Ondiepte, waterplanten, wind en navigatieproblemen vormen een groot gevaar voor met name onervaren watersporters. Op een nieuwe hotspotkaart zijn alle probleemgebieden aangemerkt. Ook is het advies aan alle watersporters om de zogenoemde ‘KNRM Helpt App’ te downloaden.

Het IJsselmeer en de randmeren bij Flevoland staan op deze zogenoemde ‘hotspotkaart’. Volgens de KNRM zijn Nederlanders sinds de corona-lockdowns steeds vaker op het water met eigen en gehuurde zeil- en motorboten, kites en surfplanken. Volgens de KNRM zijn niet alle watersporters even goed voorbereid. De kaart toont vijf gebieden op zee en binnenwateren waar watersporters vaak in de problemen komen en hulp nodig hebben. Sander Kuipers, coördinator niet-spoedeisende hulp bij de KNRM, houdt precies bij waar en waarvoor watersporters hulp inroepen van de KNRM. ,,Motorproblemen is reden nummer één waarvoor watersporters ons inschakelen.’’

Met de hotspotkaart hoopt de KNRM watersporters bewust te maken hoe belangrijk het is om voorbereid op pad te gaan. Dat scheelt veel problemen en voorkomt dat er een reddingboot moet uitvaren. Met de ‘KNRM Helpt App’ kunnen watersporters vaarplannen maken, informatie uit de omgeving raadplegen en de weersvoorspelling in de gaten houden. En met een speciale knop schakelen ze snel hulp in bij pech of noodsituaties. Bij gebruik van de app zien de Kustwacht en KNRM onmiddellijk waar een boot zich bevindt.

Waar ben ik?

Er zijn nog meer gevaren waar watersporters rekening mee moeten houden. Zo kunnen zandbanken en waterplanten een probleem opleveren op het IJsselmeer en de randmeren. ,,Pas op voor vastgelopen schroeven en verstopte koelwaterleidingen. Het is van belang om in de vaargeul te blijven’’, waarschuwt Kuipers. Hoewel ze niet op de nieuwe kaart staan, vormen ook het Veluwemeer bij Elburg en het Zwarte Meer een uitdaging voor de KNRM. ,,We hebben daar vooral te maken met bootjes die vastlopen als ze buiten de vaargeul belanden. We zien ook veel mensen die geen onderhoud uitvoeren aan hun boot en dan vergeten om filtertjes te vervangen. Dan komen ze stil te liggen.’’

Vervolgens blijken veel onervaren watersporters geen flauw idee te hebben waar zij precies zijn. Kuipers: ,,Dat maakt het voor ons heel lastig. Dan belt iemand en zegt: ‘Ik ben op het Zwarte Meer in een wit jachtje’. Vind dat jacht maar eens op een drukke zomerdag. De exacte locatie is essentieel. Vandaar dat wij hopen dat mensen de app downloaden. Ze kunnen zich op die manier goed voorbereiden en uit de problemen blijven, maar wanneer ze wel in de problemen komen is hun positie gelijk bekend bij ons. De afhandeling van de hulpvraag gaat dus veel sneller.’’