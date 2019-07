Koele actie Swifterbantse brandweer redt duizenden kuikens

De kippenboer aan de Rivierduinweg riep de brandweer gisteren al te hulp, toen hij zag dat zijn dieren door de grote hitte in ademnood kwamen. ,,Het nathouden van zo'n schuur is in principe geen taak van de brandweer, tenzij er dieren in nood zijn’’, zegt woordvoerder Geertjan Veenstra. ,,Zo'n schuur is niet berekend op temperaturen van 40 graden. De boer had zelf geen grote sproei-installatie in zijn bezit, dus schoten wij te hulp.’’ De dieren hadden geluk dat er elders geen serieuzere melding was, anders had de brandweer daar de voorkeur aan gegeven.