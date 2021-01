Koffie inschenken, spelletje doen: Flevolandse brandweer springt bij in verzorgingstehuis

Check jouw gemeente KAART | Hoopvol corona­nieuws op de Veluwe, Staphorst blijft zorgwek­kend

18:32 Het aantal coronabesmettingen in de regio Noord- en Oost-Gelderland is ten opzichte van gisteren gestegen. Landelijk gezien is het aantal nieuwe positieve tests juist gedaald, vergeleken met maandag. Die daling zien we wel terug in de veiligheidsregio Flevoland, terwijl in IJsselland het aantal besmettingen zo goed als gelijk bleef.