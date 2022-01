Koffiepunten en vreemd geld in Dronten goed voor 945 pakken koffie en 90 staaroperaties

Krijgen toekomsti­ge bewoners van De Noord in Dronten last van een bedrijf? ‘Ook midden in de nacht komen er vrachtwa­gens’

Gaat een woningbouwplan in Dronten botsten met een naastgelegen bedrijf? De eigenaar is er niet gerust op, ondanks aanpassingen van de gemeente en de projectontwikkelaar. ,,Ik vrees dat de nieuwe bewoners gaan klagen over de herrie van de vrachtwagens die ook midden in de nacht komen en gaan.’’

25 januari