Komst van datacenter in Zeewolde volgens hoogleraar bestuurskunde ‘absoluut nog geen gelopen race’

Aantal werklozen blijft verder dalen, personeels­krap­te naar alarmfase

Het aantal werklozen in Oost-Nederland blijft verder dalen. De krapte op de arbeidsmarkt kleurt in grote delen van Gelderland, Overijssel en Flevoland voor het eerst zelfs donkerrood op de kaart van uitkeringsinstantie UWV: de personeelstekorten zijn er het grootst in heel Nederland.

16 december