Komt er eindelijk een speelfilm over de gruwelijke reis van de Batavia? ‘Dit verhaal verdient het’

Burgemees­ter van Dronten dringt bij minister De Jonge aan op vaccinatie van arbeidsmi­gran­ten

9 juni Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten dringt in een brief aan demissionair minister Hugo de Jonge aan om alle arbeidsmigranten in te enten. De gemeente, waar arbeidsmigranten niet weg zijn te denken, wil graag met het ministerie meedenken over hoe mensen die niet in de Basisregistratie Personen staan, bereikt kunnen worden.