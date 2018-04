Komt vandaag aan alle heisa rond de Oostvaardersplassen een einde?

Voor zowel voor- als tegenstanders van het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen wordt het vandaag een spannende dag. Een commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel brengt vanmiddag het advies uit over nieuw beleid voor het beheer van het natuurgebied.

Daar is al maanden veel over te doen. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan. Actievoerders verzetten zich de afgelopen tijd fel tegen het niet bijvoeren van de herten, konikpaarden en heckrunderen, waardoor veel dieren in het gebied sterven. Begin deze maand werd bekend dat bijna 3000 grote grazers in de Oostvaardersplassen, meer dan de helft van de totale kudde, de winter niet overleefd hebben.

Arrestaties

Na één van die - vredig verlopen - acties ging het mis. Drie activisten werden medio maart opgepakt nadat een boswachter van Staatsbosbeheer voor hun ogen een hert doodschoot. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren.

De commissie-Van Geel komt nu met aanbevelingen over hoe het verder moet in het gebied. Het rapport, gemaakt in opdracht van de provincie Flevoland, zou eigenlijk al eind maart worden uitgebracht. De publicatie werd echter uitgesteld na opgelaaide maatschappelijke discussie over het onderwerp.

Van Geel (CDA) was staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in drie kabinetten Balkenende. Daarna was hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.