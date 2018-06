Komt VSH naar Zeewolde? Gemeente jubelt, maar bedrijf zwijgt

video Boer Wilco uit Biddinghui­zen ligt niet wakker van een vliegtuig­bom op zijn erf

26 juni Maandenlang ligt een naar boven geploegde vliegtuigbom in de achtertuin van de familie Van Hateren in Biddinghuizen. De Explosieven Opruimings Dienst van Defensie (EODD) haalt de bom donderdag van het erf aan de Hoekwantweg om die te ontmantelen in 't Harde. Wilco van Hateren (33) 'heeft er geen seconde wakker van gelegen.'