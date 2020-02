Konikpaarden uit Flevoland ontlopen tóch de slager op Texel

De hengsten zijn vorig jaar uit het Oostvaardersveld in Flevoland gehaald. Daar moesten ze weg omdat er te veel paarden rondliepen en te weinig voedsel beschikbaar was. Staatsbosbeheer plaatste de paarden als proef in natuurgebied De Slufter op Texel. De groep doet het goed op het eiland, maar veroorzaakt te veel overlast en vertrapt nesten van de gele weidemieren, die belangrijk zijn voor de ecologie. Dat was, in combinatie met schade aan de waterkerende duinen, aanleiding voor Staatsbosbeheer om in te grijpen.

Ophef

Op 21 januari kwam de aankondiging dat de koniks zeer waarschijnlijk geslacht zouden worden. Dat voornemen leidde tot veel ophef. ‘We hebben nog eens goed gekeken of we de problemen kunnen oplossen zodat de paarden toch op Texel kunnen blijven’, schrijft boswachter Anna Sprenkeling in een blog op de site van Staatsbosbeheer. ‘Begrazing is namelijk wel gewenst in het gebied. We nemen verschillende maatregelen waardoor de paarden op Texel kunnen blijven.’

Het is vooral aan de bezoekers van het natuurgebied om de dieren hun plek te gunnen. ‘Kijk naar de dieren, geniet ervan’, aldus Sprenkeling, ,,maar voer, benader of aai ze niet. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, om het opdringerige dier uit het gebied te halen en naar de slacht te brengen.

Snoepen