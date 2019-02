Kopers staan nog niet te dringen voor apparatuur IJsselmeerziekenhuizen

Strijdlus­tig Museum Nagele blijft hopen op erkenning

18 februari Vanuit de hele wereld komen architectuurstudenten, onderzoekers en ‘gewone’ belangstellenden naar Nagele om daar te zien hoe in de jaren 50 is geprobeerd de ‘maakbare samenleving’ te vertalen in de opzet van een compleet dorp. Museum Nagele houdt al twintig jaar die bijzondere geschiedenis met succes levendig. Maar tot frustratie van het museumbestuur is de erkenning daarvoor in de eigen gemeente ver te zoeken. „Eigenlijk willen ze het liefst dat we onszelf opheffen en de spullen verhuizen naar Schokland.”