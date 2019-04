Kopzorgen rond oude bakkerij

De erven Plaizier werken aan plannen voor appartementen aan de Baan in Ens. Dat gebeurt nadat het niet gelukt is een koper te vinden voor de bijna drie jaar leegstaande bakkerij.

Ad Plaizier (67), uitgever van de tegenwoordig onregelmatig verschijnende Bonnenkrant in de Noordoostpolder, geeft aan dat er plannen zijn en benadrukt tegelijkertijd dat er nog veel onduidelijk is. Hij en zijn broer zijn eigenaar van het pand, waarin hun vader in 1950 Brood- en Banketbakkerij Jan Plaizier begon.

Verkopen

Het pand slopen en op de plek nieuwe appartementen bouwen is een mogelijkheid. Een andere is het bestaande pand verbouwen tot appartementen. ,,We onderzoeken de mogelijkheden”, geeft Ad Plaizier aan. Dat gebeurt nadat het de afgelopen jaren onmogelijk bleek het pand te verkopen. ,,Ens is natuurlijk geen Emmeloord. Hoewel daar ook de laatste tijd genoeg leeg staat”, aldus Plaizier over de belangstelling voor een winkelpand in Ens. Mogelijk wordt een projectontwikkelaar betrokken bij de plannen.

In het pand zaten altijd één of twee winkels. Brood- en banketbakkerij Jan Plaizier was er tot zijn overlijden in 1971 gevestigd. Daarna nam bakkerij Fuite uit IJsselmuiden de bakkerij over.

Verpauperen