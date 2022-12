Kraag omhoog, wanten aan, gloeiende wangen: op winterse excursie naar de Marker Wadden

Gemeente hoopt op ‘package deal’ met Mateboer over Boven Haven­straat, woontoren en visrokerij

De gemeente Kampen hoopt in 2023 een ‘package deal’ te sluiten met projectontwikkelaar Mateboer over de ontwikkeling van de Boven Havenstraat en de ontwikkeling van het gebied rondom de woontorens in Brunnepe. ,,Ik ga niet vier jaar lang op al die dossiers zitten Mickey Moussen’’, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis over die deal die een einde moet maken aan de jarenlang slepende discussies over de twee gebieden.

22 december