Kraaiende hanen terug bij Zuiderzeeshow

Het is gedaan met de stilte van de afgelopen twee jaren tijdens de Zuiderzeeshow. Het ontbreken van hoenders en watervogels, het gevolg van het vervoersverbod afgekondigd na het uitbreken van vogelgriep, zorgde ervoor dat de kleindierenshow opmerkelijk stil verliep. Dit jaar zullen met name de kippen voor een ouderwets gekakel zorgen.

De Zuiderzeeshow wordt sinds 2011 gehouden in de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. De opening is donderdagavond om 20.00 uur. Burgemeester Harald Bouman is hiervoor uitgenodigd. De show is verder geopend op vrijdag van 10.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wie wil kan een gokje wagen bij het rad van avontuur. Voor kinderen is er de populaire knuffelhoek met konijnen.