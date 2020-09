Krijgt dit duo LTO weer óp het podium? ‘Schouten is een schat, maar straks geen minister van Landbouw meer’

Drie uur aan tafel met Jaap Haanstra (62) en Jan Cees Vogelaar (58). Dat is lachen, af en toe een stemverheffing, veel koffie en gevulde koeken. Het gaat over liefde voor het boerenvak, cijfers, blunders van het ministerie. Soms is er kwetsbaarheid, als verlies en hoe levens kunnen lopen de revue passeren. Ze kennen elkaar dertig jaar, allebei goed bekend binnen LTO. Haanstra als voorzitter akkerbouw, Vogelaar als voorzitter melkveehouderij.

Transparantie en directheid

Vogelaar stopte met zijn melkveebedrijf en ging in paarden en windmolens. Hij is geen man van frustratie, maar van transparantie. Directheid, zeggen hoe het is. Boomlang, grote handen, fors postuur. En toch die ondeugende, uitdagende blik. En steeds die wedervraag: ,,Wat denk jij dat het probleem van de boeren is?”

Quote Je bent belangenbe­har­ti­ger, je moet altijd voor je troepen staan. Het is net als op het Malieveld, LTO moet niet vóór, maar óp het podium staan Jaap Haanstra

Haanstra heeft zijn akkerbouwbedrijf bijna overgedaan aan zijn zoons. Hij is ingetogener, praat zachter en is benadrukt de nuance, als Vogelaar lachend koffie gaat halen.

Hij stuitte deze zomer op een artikel van de voorzitter van de Zeeuwse LTO. Die was boos omdat actievoerende boeren het Carola Schouten beletten langs te komen in Zeeland. ,,In plaats van met Schouten en de boeren te praten, liep hij weg. Als je zoiets zegt in de krant, ben je nooit meer een van ons. Je bent belangenbehartiger, je moet altijd voor je troepen staan. Het is net als op het Malieveld, LTO moet niet vóór, maar óp het podium staan. Toen ik dat las, belde ik Jan Cees en vroeg: moeten wij niet voor het voorzitterschap van LTO gaan?”

Brede vertegenwoordiging

Die zei meteen: dat gaan we doen. Vogelaar lacht. ,,Ja, als Jaap iets voorstelt, is dat een goed idee.” Ze vinden elkaar in onrecht, in de overtuiging dat LTO anders moet. Ze willen het samen doen; voor steun, het vele werk en een brede vertegenwoordiging. Haanstra: ,,We kunnen ons verdeeldheid niet permitteren nu we nog met 50.000 boeren zijn. Over twintig jaar is dat gehalveerd. Als wij dat draagvlak niet hebben, weet ik niet wie het wel heeft.”

Volledig scherm Jan Cees Vogelaar (links) en Jaap Haanstra. © Jan Cees Vogelaar

Vogelaars dochter maakte een website, ze bedachten een tienpuntenplan en kandideerden zich. Er moet meer democratie komen bij LTO, vinden ze. Boeren moeten weten dat ze gehoord en gesteund worden. Ze schuwen acties niet, maar die moeten dáár gevoerd worden waar ze effect hebben. Haanstra: ,,De burger is mijn vriend, die wil ik niet raken.” Vogelaar grijnst: ,,Je zult de komende maand veel trekkers op de weg zien.” Spottend: ,,Het is oogstseizoen hè.”

Vogelaar ziet geen probleem met Farmers Defence Force. Hij haalt zijn schouders op over hun agressieve gedrag en vocabulaire. ,,Ze waren het spuugzat; activistische inbraken op hun bedrijven, politici die applaudisseren en de kleine boetes voor inbrekers. Ze zijn goed georganiseerd, ik ken de bestuursleden bijna allemaal.”