Kritische vragen over extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport

Regeringspartij ChristenUnie en vijf oppositiepartijen willen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen over de afwijkingen in het gemeten geluidsniveau tijdens de belevingsvlucht voor Lelystad Airport. Ze hebben Kamervragen gesteld.

Op 30 mei vloog een Boeing 737 van Transavia vijf uur lang de toekomstige laagvliegroutes van de nieuwe vakantieluchthaven. Uit geluidsmetingen bleek dat deze vlucht meer herrie veroorzaakte dan in het milieueffectrapport (mer) voor Lelystad Airport is berekend. Op veel plekken was het gemeten geluid 3 tot 7 dB(A) hoger. Elke 3dB(A) extra betekent een verdubbeling van het ervaren geluidsniveau.

Verdubbeling

De regiegroep belevingsvlucht reageerde geschokt en eiste dat de opening van de vakantieluchthaven (voorzien in 2020) wordt uitgesteld. Twee weken geleden, ruim vier maanden na de belevingsvlucht, kwam Van Nieuwenhuizen met een reactie. Volgens haar zijn de verschillen tussen wat is berekend aan piekwaarden en wat tijdens de belevingsvlucht is gemeten niet ongebruikelijk en was dit op voorhand te verwachten. De afwijkingen vallen ‘binnen de bandbreedte’, aldus de minister.

Met die uitleg nemen GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren en dus ook regeringspartij ChristenUnie geen genoegen. Ze willen weten of de minister erkent dat er sprake is van een systematische afwijking van 3 tot 6 dB(A) in het model waarmee de overheid vliegtuiggeluid berekent. ‘Vindt u dat een model dat een systematische afwijking geeft ter grootte van een verdubbeling van het ervaren geluid, voldoende in staat is de werkelijkheid te benaderen om daadwerkelijke milieueffecten te voorspellen?, vragen ze de minister.

Wind

Ook vragen de zes partijen de minister of het klopt dat wind het gemeten en het ervaren vliegtuiggeluid maskeert, waardoor de geluidsbelasting in de zomer anders zal zijn dan in de winter. ‘Hoe zal dit gemiddeld uitpakken voor vakantieluchthaven Lelystad, waar het grootste deel van de vluchten in de zomer zal vertrekken?’

Initiatiefnemer van de Kamervragen is Suzanne Kröger van GroenLinks. Op Twitter vraagt ze zich hardop af of het gehanteerde rekenmodel voor vliegtuiggeluid wel klopt. ‘Als zo’n afwijking in geluid (minstens twee keer zoveel) tot de “bandbreedte” behoort, is er dan niet een probleem met het gebruikte model?”