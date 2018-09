Kunstgrasbedrijf Lelystad: 'Gesjoemel? Hou toch op!'

Dat laat het bedrijf weten aan deze krant als reactie op bevindingen van het onderzoeksprogramma Zembla. Dat tv-programma onthulde dat KSP meewerkt aan het op grote schaal gesjoemel met de kunstgrasrecycling. Ook het afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld zou zich niet aan de regels houden.

Verkoop particulieren

Zembla stelt dat KSP in Lelystad, dat onder andere Cruijff Courts verwijdert en aanlegt, een deel van de velden niet zoals beloofd heeft gerecycled, maar verkocht aan particulieren.

Op beelden met een verborgen camera verklaart een medewerker van KSP dat rollen Cruyff Court niet zijn gerecycled, maar verkocht: ,,Anders moesten we die afvoeren (…) dat had ons dan bijna 100.000 euro gekost."

Leugen

De medewerker vertelde volgens algemeen directeur Joost Sweep van KSP niet de waarheid. ,,Het was een verkoopgesprek, waarbij hij een 'Halbe Zijlstraatje' maakte." Sweep doelt op de leugen van de voormalig minister over een ontmoeting met Vladimir Poetin.

Reactie Zembla

Zembla laat in een reactie weten dat het onderzoeksprogramma twee keer op bezoek is geweest bij de betreffende medewerker van het bedrijf in Lelystad. Het ging volgens Zembla 'al lang niet meer om een verkoopgesprek'. Daarin liet de verkoper berekeningen zien over 400 Cruijff Court-velden die voor weinig geld zijn verkocht aan particulieren.



Investering

De directeur beaamt dat het recyclen voor kunstgras een probleem is. ,,We hebben een aantal jaren geleden juist extra geïnvesteerd in een oplossing. Dat is gelukt, maar het kost veel geld. Niemand is bereid om te betalen voor recyclen, dus zijn we gestopt met investeren."

Tweede leven

Over de verkoop van afgeschreven kunstgras aan particulieren is Sweep kort. ,,Dat is misschien een keer gebeurd. Wij brengen bijna al het kunstgras naar een erkende afvalverwerker in Barneveld. Daarnaast geven we sommige velden een tweede leven door ze te transporteren naar landen als Ghana."

Afvalverwerking in Barneveld

Zembla beschuldigt het afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld van het feit dat ze al meer dan een jaar in overtreding zijn. Dat zou blijken uit bezoekverslagen van de Omgevingsdienst van Gelderland. Die zou vorig jaar 'illegale uitbreiding' van het bedrijfsterrein in Barneveld en 'illegale activiteiten zonder omgevingsvergunning' hebben geconstateerd.