Kunstuitlener Rob hoopt mensen weer snel de ribbels in de verf te laten zien: ‘Sommigen verklaren me voor gek omdat ik zo positief blijf’

Rob ter Haar: ,,Het is een bewogen jaar geweest, waarin mijn gemoedstoestand voortdurend wisselde. Er gebeurden verdrietige dingen vanwege corona. Zo moesten wij twee mensen ontslaan, van wie er eentje net een vaste aanstelling had bij ons. Die zat daar erg mee en het deed me pijn om die beslissing te moeten nemen. We werken met een klein team en dan hakt zoiets er best in.’’