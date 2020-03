Kwekers in Flevoland raken tulpen niet kwijt: ‘Gigantische strop’

Dit zou het hoogseizoen in het tulpenjaar moeten zijn, maar in de kassen van Johan Koomen in Ens is het rustig. ,,Normaal gesproken lopen hier tien Polen rond. Ik heb ze naar huis moeten sturen’’, zegt hij. ,,Er is weinig te doen. Ik ben al blij dat ik mijn vaste mensen aan het werk kan houden.’’ Hij leeft mee met zijn Pools personeel, van wie sommigen al jaren bij hem actief zijn. ,,Ze kunnen niet terug naar Polen, daar moeten ze in quarantaine. En als ze hier blijven dan hebben ze geen inkomsten.’’