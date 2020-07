Laatste zoekpoging Urker vissers naar vermist Duits meisje (14) bij Ameland strandt: ‘Heel teleurstellend’

Emmeloords bedrijf voor glamperen krijgt ‘internati­o­na­le’ naam: ‘We willen de wereld veroveren’

8:00 Kamperen met glamour, oftewel glamping, is hot. Veel mensen zien een luxe verblijf op een camping in eigen land als alternatief voor een vakantie in het buitenland. YALA uit Emmeloord profiteert. Voor 1 juli was Luxe Tenten de naam van het bedrijf. ,,We willen de wereld veroveren”, zegt eigenaar Ivo van der Vlis.