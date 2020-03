Lawaaiprotest in woonwijken tegen Lelystad Airport: ‘Is dit een corona-alarm?’

VIDEO Vragen over het coronavi­rus? Dan krijg je Gerda aan de lijn: 'Het is heel realis­tisch om te stellen dat het ook hier komt’

11:40 Coronavirus: hét gesprek van de dag, ook bij GGD IJsselland. Hoewel er in IJsselland nog geen besmetting is geconstateerd heeft de gezondheidsdienst om alle vragen te beantwoorden extra mensen op de informatielijn gezet. ,,Je kunt ervan uitgaan dat áls een test van een patiënt positief is wij die helemaal ‘uitwringen.’’