Leefbaar Zeewolde blij met opschorten van plannen datacentrum Meta: ‘Stap in goede richting’

Leefbaar Zeewolde is positief over het opschorten van de plannen voor het datacentrum dat techbedrijf Meta wil bouwen. ,,We zijn blij”, laat fractievoorzitter Tom Zonneveld weten in een eerste reactie. “Het is natuurlijk uitstel en geen afstel, maar wel weer een stap in de goede richting.”