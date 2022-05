Manon Geerlings, leefstijl wijkcoach in Lelystad heeft zaterdag samen met Gert Kolstee het Leefpark ‘Bij de Ooievaar’ geopend in Lelystad Oost. In dit leefpark kunnen bewoners elkaar ontmoeten in sport, spel en natuur.

Twee jaar geleden bedacht Geerlings het Leefpark: ,,Een leefpark raakt verschillende thema’s in ontmoeting, beweging, educatie, ontspanning en recreatie. Gert en ik merkten dat er veel mensen zijn die te maken hebben met eenzaamheid en armoede. Dit Leefpark is een plek geworden waar mensen kunnen leren van de natuur. Maar ook kunnen bewegen. Op deze manier kunnen ouderen en jongeren die eenzaam zijn elkaar ontmoeten en van de plek leren.”

Het leefpark ligt aan de Wijngaard 1a, bij Wijngaard en Buitenplaats. Bij het enige ooievaarsnest dat Lelystad Oost rijk is. Hier stonden al insectenkasten, fruitbomen en bloemenweiden. ,,Wij hebben met behulp van verschillende fondsen een klein sportveld kunnen realiseren met een korfbalpaal, een jeu-de-boulesbaan en trimtoestellen. We kunnen op deze plek in het informatiehuisje bezoekers verrassen met koffie en thee en samen met verschillende partners gaan we hier leuke activiteiten organiseren. Deze initiatieven komen voornamelijk uit de wijkbewoners voort.”

Mindfulnessroute

Ook is er een mindfulnessroute aangelegd in het aangrenzende Stiltebos. De beweegtoestellen zijn gemaakt door docenten en leerlingen van de Bataviawerf. Advies en hulp in de uitvoering kwam er van het Sportbedrijf en KernGezond en Lobke’s 5 seizoenen heeft geholpen bij de totstandkoming van de mindfulnessroute. ,,Buurtbewoners helpen bij het onderhouden van het park en het weghalen van zwerfafval.”

Diverse werkgroepen gaan middels een enquête onder inwoners inventariseren aan wat voor activiteiten behoefte is in de wijk. ,,Denk bijvoorbeeld aan een jeu-de-boulescompetitie, of yoga, bewegen voor senioren of een jongerenactiviteit.” Financiële steun kwam er vanuit Lelystad Next Level, de Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) en ‘Kern met Pit’ (KNHM).