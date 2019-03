Leerlingen Aeres Emmeloord pakken nationale titel

Code geel: dichte mist in midden en oosten van het land

7:19 Mensen die vrijdagochtend de weg opgaan, moeten rekening houden met dichte tot zeer dichte mist. In de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel is het zicht 50 tot 150 meter. In het zuiden van het land, en dan met name in Limburg, is plaatselijk sprake van zeer dichte mist met minder dan 50 meter zicht.