Lege hennepkwekerij opgerold in Lelystad

Lara (14) organi­seert in Dronten demonstra­tie tegen racisme: ‘Dit is zo belangrijk’

21:53 De 14-jarige Lara Omer uit Dronten organiseert morgen op het Meerpaalplein in haar woonplaats een demonstratie tegen racisme. Als organisator is zij vanaf 15.00 uur in eerste instantie verantwoordelijk voor een veilig verloop van de demonstratie. ,,Racisme is ook een virus, alleen is het er al veel langer dan corona en is er geen geneesmiddel voor.”