'Leger moet Aziatische bosmug opsporen'

Minister blijft op de vlakte over 'dierenleed' op Oost­vaar­ders­plas­sen

6:27 Ondanks verwoede pogingen van VVD-parlementariër Arne Weverling laat minister Carola Schouten zich niet verleiden tot inhoudelijke uitspraken over de Oostvaardersplassen. Wat Schouten vindt van de situatie in het veelbesproken gebied tussen Lelystad en Almere laat ze in het midden: ze gaat er niet over.