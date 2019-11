Leidingbreuk legt Lelystad lam; scholen en bibliotheek blijven dicht, storing bij Stadswarmte

UPDATE IILelystad is lam gelegd door de waterleidingbreuk die de stad vanochtend trof. De gevolgen daarvan tekenen zich steeds meer af. Grote aantallen mensen melden zonder water te zitten. Scholen gaan later open en Stadswarmte Lelystad is platgelegd. Supermarkten zien een run op drinkwater.

Vitens onderzoekt de oorzaak. Volgens het waterbedrijf is het lek aan de Zuiderplasdreef. Die staat voor een groot deel blank, ziet Stentor-verslaggever Herre Stegenga ter plekke. Ook in Swifterbant is de waterdruk op dit moment laag, meldt Dorpsbelangen Swifterbant.

De melding kwam om kwart voor zeven binnen. Vitens noemt op Waterstoring.nl kwart voor elf als mogelijke eindtijd van de problemen. Dat geeft echter allerminst garanties. Monteurs proberen op dit moment de problemen te verhelpen. Verslaggever Herre Stegenga vangt ter plekke geluiden op dat het mogelijk nog uren langer zal duren voordat Lelystad weer water heeft.

,,Er komt gelukkig nog wel een beetje uit de kraan,’’ meldt iemand via Twitter, ,,maar de douche heb ik vanochtend maar overgeslagen.’’

Water uitverkocht

Nu er thuis geen drinkwater meer is, is er een run op water bij de plaatselijke supermarkten. Bij Plus Postma leidde dat al snel tot lege schappen. ,,Alle water is uitverkocht!’’, krijgen klanten te lezen. Vanmiddag is er weer nieuwe voorraad.

Later naar school

,,Door de leidingbreuk mogen kinderen om elf uur naar school’’, zegt een ander. ,,Prettig voor de kinderen die structureel te laat worden gebracht door hun ouders. Zo heeft elk nadeel een voordeel.’’ Onder meer basisschool de Tjalk roept kinderen op om later te komen. De Horizon is een ander voorbeeld van scholen die twee uur later open gaan.

Niet alleen basisscholen nemen zulke maatregelen, maar ook middelbare scholen. Zo zijn leerlingen van Arcus de eerste twee uur vrij.

Bibliotheek Lelystad blijft voorlopig dicht.

Een groot deel van Lelystad zit zonder water. De Zuigerplasdreef is ondergestroomd met water. De brandweer is aanwezig om te kijken naar een oplossing.

Storing Stadswarmte Lelystad