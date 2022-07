Lelystad Airport niet open, maar luchtverkeersleiders blijven zitten en dat kost miljoenen: ‘Geldverkwisterij’

met video Hitte op komst: hier kan je wel (en niet) veilig zwemmen in Oost-Nederland

Het wordt heet komende week in Nederland en dus zullen velen een verfrissende duik willen nemen in de rivier, het meertje of de plas om de hoek. Dat is alleen niet overal verstandig. Op vier plekken in deze regio moet je opletten.

15 juli