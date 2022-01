Lelystad begint met kap van gevaarlijke bomen

In Lelystad is deze week is begonnen met het kappen van gevaarlijke bomen. Ze zijn ziek, zwak of dood, kunnen omwaaien bij een zware storm of hebben grote takken die af kunnen breken. Daar waar het kan, wordt er voor iedere gekapte boom in het najaar een nieuwe geplant.

De onveilige bomen staan verspreid in woonwijken, parken, langs voetpaden en straten. Bewoners die in de buurt (op ongeveer 20 meter) van een onveilige boom wonen, hebben hier begin januari 2022 een brief over gekregen.

De aannemer is maandag begonnen in Jagersveld. Daarna wordt er gewerkt richting Lelystad Zuidoost, Zuidwest en via Noordwest terug naar Lelystad Noordoost. Eerst worden alle bomen verwijderd. Daarna gaat de aannemer opnieuw de stad door om de boomresten op te ruimen. Alle werkzaamheden zijn begin maart 2022 klaar.

Nieuwe boom

Voor iedere gekapte boom wordt er zoveel mogelijk een nieuwe boom teruggeplaatst. Dit kan niet altijd, omdat de plek van de gekapte boom te klein is, de omgeving ongeschikt is of als er kabels en leidingen in de grond liggen. Er worden verder alleen bomen geplant als de groeiomstandigheden goed zijn. Dan heeft de nieuwe boom genoeg ruimte om uit te groeien tot een volwassen exemplaar.

De nieuwe bomen worden in het najaar geplant. Dit is de beste periode om bomen te planten. Na de zomer is er op de website lelystad.nl/bomenkaart te zien welke soort bomen er geplant wordt en waar dat gebeurt.

Meer informatie over de kap en herplant van bomen is te vinden op de website lelystad.nl/onveiligebomen.