Lelystad betaalt ineens niet meer het meest aan wachtgeld voor oud-wethouders

Lelystad is alweer koploper af als het gaat om wachtgeldbetalingen aan oud-wethouders. Maandagochtend beweerde EenVandaag nog van wel, maar de hoofdstad van provincie Flevoland overlegde andere cijfers over de periode 2014 tot en met 2018. Volgens de nieuwe cijfers ontvingen zes oud-wethouders de laatste vijf jaar geen 1,8 miljoen euro (zoals EenVandaag beweerde), maar ‘slechts’ één miljoen. Het bericht is inmiddels rechtgezet.

Wachtgeld is een toelage die bestuurders en politici ontvangen na het beëindigen van hun functie tot zij een andere functie vinden of met pensioen gaan. EenVandaag deed onderzoek naar wachtgeldbetalingen onder een kleine driehonderd gemeenten. In totaal keerden die de laatste vijf jaar 126 miljoen euro uit, verdeeld over 1500 oud-wethouders.

Lelystad

Uit het overzicht zou blijken dat Lelystad het meest kwijt was aan wachtgeldregelingen. Verdeeld over zes oud-wethouders zou dat 1.836.068 euro, zijn geweest. Dat zou neerkomen op een gemiddelde van ruim drie ton per persoon. Volgens gemeentewoordvoerster Elaine Bezemer-Koopman heeft de redactie de loonstaten echter verkeerd geïnterpreteerd. ,,Ik weet niet precies wat ze daar hebben gedaan, maar het werkelijke bedrag is iets meer dan één miljoen, wij zijn dus helemaal geen koploper. En nee, dat vinden wij niet jammer.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm De kaart op de site van EenVandaag met daaronder de rectificatie. © eenvandaag.avrotros.nl

De nieuwe berekening betekent dat een oud-wethouder van Lelystad de laatste vijf jaar gemiddeld 178 duizend euro ontving. De hoogste individuele uitkering kwam volgens EenVandaag voor rekening van de gemeente Capelle aan den IJssel, waar één oud-wethouder ruim 510.000 euro opstreek. Hij werd gevolgd door oud-wethouders van de gemeente Hulst (373.000 euro) en Helmond (367.000 euro en 362.000 euro).

Dalfsen: nul

Uit het overzicht blijkt dat er in deze regio ook gemeentes zijn waar niet of nauwelijks wachtgeld aan oud-wethouders werd uitgekeerd. In Dalfsen werd er de laatste vijf jaar geen cent betaald aan wachtgeld voor oud-wethouders. In Putten was er één oud-wethouder die de laatste vijf jaar in totaal 1.747 euro ontving.

Nu Lelystad gekelderd is op de lijst, wordt Oude IJsselstreek (met 1,7 miljoen euro aan wachtgeld) de nieuwe nummer één en Eindhoven (1.243.897 euro) de nummer twee. Harderwijk volgt Eindhoven op de hielen met 1.231.325 euro. Een bedrag dat bovendien werd verdeeld over zes wethouders, waar Eindhoven ongeveer eenzelfde bedrag moest uitbetalen aan twaalf oud-wethouders. Gemiddeld keerde Harderwijk de laatste vijf jaar dus ruim twee ton uit per oud-wethouder.

Onvolledig

Zo’n zestig gemeenten verstrekten overigens geen informatie over wachtgelden aan EenVandaag, waaronder Dronten, Hardenberg, Heerde, Oldebroek, Ommen en Staphorst. Daarnaast gaven niet alle gemeentes aan hoeveel ex-wethouders gebruik maken van de wachtregeling. De gemeente Steenwijkerland bijvoorbeeld, betaalde ruim een miljoen euro uit van 2014 tot en met 2017, maar gaf niet aan hoeveel oud-wethouders dat betrof. Bovendien verstrekte het over 2018 geen gegevens.