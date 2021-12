Lelystad controleert extra op kinderopvang: helft van alle gastouders krijgt volgend jaar bezoek

,,Gastouderopvang is een kwetsbare vorm van opvang en het verschil in kwaliteit onderling is groot”, zegt wethouder David de Vreede. ,,Het college vindt het daarom belangrijk om jaarlijks zoveel mogelijk voorzieningen waar gastouderopvang plaatsvindt te inspecteren.” Ook kunnen er nog extra inspecties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld wanneer ouders of de GGD hier om vragen. ,,Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor de kinderen.”

Vier ogen

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu getoetst en geldt het vierogen-principe. Dat houdt in dat medewerkers niet meer alleen op de groep mogen staan zonder dat een andere volwassene kan meekijken of mee kan luisteren. Per 1 maart 2018 is deze toetsing uitgebreid. Alle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben moeten zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.