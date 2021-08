Lelystad dinsdag deels afgesloten voor tijdrit Benelux Tour, drie scholen dicht

Vanwege de Benelux Tour, een tijdrit voor profwielrenners door Lelystad, is een deel van de wegen hier dinsdag tussen 09.00 en 16.00 uur afgesloten. Met name bewoners van de Parkhaven zullen last krijgen van de wielerwedstrijd, omdat zij waarschijnlijk geïsoleerd raken. Verder moeten drie scholen dicht omdat ze onbereikbaar zijn.

De N307 is afgesloten vanaf de rotonde bij de Parlaan. Bewoners van Golfresort kunnen via deze rotonde de wijk in en uit. Dit kan alleen in en vanuit de richting Batavia Stad. Voor bewoners en bezoekers van Houtribhaven, Parkhaven en Houtribhoogte is er een tijdelijke parkeerplek aan het Lommerrijk.

De bewoners van de Parkhaven is gevraagd vooraf hun auto buiten het parcours te parkeren. De organisatie van de Benelux Tour laat taxibusjes rijden om bewoners van en naar hun auto te brengen.

Volledig scherm De elf kilometer lange route van de Benelux Tour in Lelystad. © City Marketing Lelystad

De Zuigerplasdreef is tussen Binnenhavenweg en Houtribdreef in één richting dicht. Vanaf Binnenhavenweg richting de N307 is de Zuigerplasdreef in beide richtingen afgesloten. Mensen die naar Kofschip moeten, kunnen via een tijdelijke route over het fietspad richting Karveel en andersom het Kofschip bereiken.

De Houtribdreef is in de richting van Stationsdreef – Westerdreef afgesloten tot de ingang Karveel 45. Bewoners van Boeier en Karveel kunnen via Karveel 45 de wijk uit. Bewoners van Punter, Kogge en Kempenaar kunnen vanuit de richting van de Westerdreef de wijk bereiken. Vanuit de richting Stationsdreef is de Houtribdreef afgesloten.

Gesloten scholen

Scholen De Rede, de Dokter Herman Bekiusschool en het Aurum College zijn dinsdag gesloten. De gebouwen zijn normaliter alleen bereikbaar via de Zuigerplasdreef, die dinsdag deels is afgesloten.